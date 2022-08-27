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УЗ планує відкрити три переходи з країнами ЄС: названі напрямки

Фото: Укрзалізниця має намір відкрити три міжнародні переходи (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

УЗ планує відкрити залізничне сполучення ще на трьох прикордонних переходах для розширення пропускної здатності.

Про це заявив заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rail.Insider.

Компанія працює над розширенням пропускної здатності прикордонних переходів. Зокрема, днями почався рух по відновленій лінії Березине-Басарабяска.

"Щодо розширення західних прикордонних переходів, ми також працюємо в цьому напрямку. Ми запустили Березине-Басарабяска, зараз розглядаємо Гребенне-Рава-Руська та Стражава-Кросценко (Польща), а ще Ділове-Валя-Вишеулуй (Румунія). Ці чотири прикордонних переходи спрямовані на розширення пропускної здатності", - заявив Ткачов.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області добудували ділянку залізниці, що з'єднує Україну і Молдову. Колія проходить між населеними пунктами Березине і Бессарабяска – в обхід самопроголошеного Придністров'я.

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" відновила близько 20 кілометрів залізничної колії в Карпатах до кордону з Румунією. Дорогу збудували за часів Австро-Угорської імперії у 1890-х роках.

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