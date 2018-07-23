В УЗ озвучили вартість "перешивки" залізниці з українського стандарту на євроколію

Також в УЗ повідомили вартість інфраструктурних робіт, облаштування станцій і депо, а також закупівлі рухомого складу

Щоб трансформувати 1 км залізниці з українського стандарту на євроколію, необхідно приблизно 8-10 мільйонів гривень, а на будівництво - близько 150 мільйонів гривень. Про це повідомив в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, технічною групою УЗ відпрацьовувалося питання вартості будівництва швидкісної євроколії по трикутнику Київ-Вінниця-Одеса-Львів, де Вінниця була б центром відправлення поїздів.

"Конкретно по цьому проекту нами було підраховано, що вартість інфраструктурних робіт, облаштування станцій і депо, а також закупівлі рухомого складу становитимуть близько 18 мільярдів доларів. Якщо цей проект буде реалізований, то він міг би стати таким собі "планом Маршалла" для України", - зауважив Кравцов.

Нагадаємо, раніше в матеріалі РБК-Україна повідомлялося, що "Укрзалізниця" почала масштабне оновлення локомотивів, першим кроком в якому стала закупівля 30 тепловозів у американської компанії General Electric.

Пізніше Кравцов показав вагони поїздів після ремонту.

Також глава УЗ повідомив про плани капітального-відновлювального ремонту 150 вагонів, ще в 1410 вагонах планується провести деповський ремонт, а 576 - капітально відремонтувати.