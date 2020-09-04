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УЗ скасовує зупинку поїздів у Тернополі

Тернопіль, П'ятниця 04 вересня 2020 17:23
УЗ скасовує зупинку поїздів у Тернополі
Фото: посадка на поїзд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З понеділка, 7 вересня, "Укрзалізниця" тимчасово скасовує зупинку ряду поїздів далекого прямування в Тернополі. Таке рішення було прийнято на основі норм постанови Кабінету міністрів та рішень обласних регіональних комісій з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зі станції не будуть продаватися квитки на поїзди сполученням:

  • №21 / 22 Харків - Трускавець;
  • №12 / 11 Одеса - Львів;
  • №81 / 82 Київ - Ужгород;
  • №49 / 50 Київ - Трускавець;
  • №136 / 135 Снятин - Одеса - Чернівці
  • №108 / 107 Одеса - Ужгород;
  • №110 / 109 Львів - Херсон;
  • №41 / 42 Дніпро - Трускавець;
  • №715 / 716 Київ - Львів.

"Пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці і отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.

При цьому в УЗ додали, що з 00:01 7 вересня поновлюється посадка і висадка пасажирів на станції Острог і Радивилів.

Нагадаємо, згідно з останнім оновленням карантинного зонування, Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину.

Крім того, сьогодні Тернопільський міський оперативний штаб ухвалив рішення, що в місті з понеділка все буде працювати у звичайному режимі.

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