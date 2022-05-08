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УЗ скасувала потяги до Одеси на 9 травня через комендантську годину

Фото: "Укрзалізниця" скасувала поїзди до Одеси на 9 травня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" скасувала на 9 травня поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Також цього дня не працюватиме одеський залізничний вокзал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"На період дії подовженої комендантської години 9 травня тимчасово скасовані поїзди приміського і далекого сполучення, які курсують в Одесу і назад", - йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що в період дії комендантської години в місті буде закритий залізничний вокзал Одеса-Головна.

Нагадавши, в Одесі введуть комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. Про те, які в цей період дію обмеження - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, на 9 травня в ряді регіонів України змінився час комендантської години. РБК-Україна зібрало інформацію про те, де і які відбулися зміни.

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ОдесаКомендантська годинаУкрзалізницяВійна в Україні