УЗ відкладає до ранку сьогоднішні евакуаційні рейси із Запоріжжя

Укрзалізниця перенесла сьогоднішні евакуаційні рейси із Запоріжжя на наступний ранок. Потяги затримуються у дорозі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
"Евакуаційні рейси, що призначені на вечірню відправку із Запоріжжя, затримуються в дорозі. Посадка на них буде відкладена до ранку", - пише пресслужба.
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