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УЗ обмежила продаж квитків через сторонні сервіси: в чому причина

Фото: квитки на поїзд онлайн можна тільки через систему УЗ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

"Укрзалізниця" обмежила продаж квитків через сторонні партнерські сервіси, такі як "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Дані заходи покликані убезпечити онлайн-систему самого державного оператора залізниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"З міркувань безпеки тимчасово обмежено продажі залізничних квитків через партнерські сервіси: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші", - йдеться в повідомленні.

На даний момент електронні квитки можна оформити через офіційний сайт booking.uz.gov.ua. Квитки на поїзди в межах України, а також на київську кільцеву електричку доступні в чат-ботах УЗ.

У компанії уточнили, що обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи УЗ і гарантувати безперебійність їх роботи. Якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне, гроші повернуть через 3-10 банківських днів залежно від банку.

Нагадаємо, на початку травня кілька днів поспіль спостерігався збій в роботі онлайн-сервісу продажу квитків на поїзди. Ця ситуація була пов'язана з кібератаками.

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