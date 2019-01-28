УЗ призначила вже сім додаткових поїздів до 8 березня

Призначено додатковий поїзд №281/281 Київ-Дніпро

"Укрзализныця" специально к выходным в связи с празднованием Международного женского дня назначила уже семь дополнительных, а также увеличила частоту некоторых поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №281/281 Киев-Днепр, который отправится из Днепра 6 марта и из Киева - 11 марта.

Дополнительные поезда №191/192 Киев-Львов, №223/224 Киев-Одесса, №179/180 Киев-Днепр, №163/164 Харьков-Киев и №167/168 Львов-Одесса отправятся в рейсы туда и обратно 8 и 10 марта. Поезд №162/161 Николаев-Киев будет курсировать из Николаева 6 и 10 марта, а из Киева - 7 и 11 марта.

Напомним, 24 января сообщалось, что на выходные, связанные с Международным женским днем 8 марта, уже назначено 6 дополнительных поездов.

РБК-Украина писало, что ПАО "Укрзализныця" 20 декабря 2018 запустила новый поезд № 90/89 Львов-Перемышль.