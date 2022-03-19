УЗ призначила на сьогодні ще один евакуаційний поїзд Харків-Львів

На сьогодні, 19 березня, призначено ще один евакуаційний поїзд з Харкова. Він вирушить до Львова у другій половині дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Львова відправиться о 16:00.
Зазначимо, проїзд в евакуаційних поїздах у напрямку Західної України безкоштовний. Посадка проводиться в порядку живої черги, пріоритет - жінки, діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало повний графік евакуаційних поїздів на 19 березня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.