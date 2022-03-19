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УЗ призначила на сьогодні ще один евакуаційний поїзд Харків-Львів

Фото: з Харкова до Львова призначено додатковий поїзд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні, 19 березня, призначено ще один евакуаційний поїзд з Харкова. Він вирушить до Львова у другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Харкова до Львова відправиться о 16:00.

Зазначимо, проїзд в евакуаційних поїздах у напрямку Західної України безкоштовний. Посадка проводиться в порядку живої черги, пріоритет - жінки, діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало повний графік евакуаційних поїздів на 19 березня.

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