УЗ призначила на сьогодні два евакуаційні поїзди зі сходу
Фото: "Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей (Віталій Носач/РБК-Україна)
На 19 квітня призначено два евакуаційні поїзди зі східної частини України. Вони відправлятимуться з Покровська та Лозової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що "Укрзалізниця" призначає на сьогодні два евакуаційні поїзди:
- №45 Лозова - Ужгород
- №233 Покровськ - Чоп
Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах або на гарячій лінії 0 800 503 111.
Нагадаємо, РБК-Україна публікувало повний графік евакуаційних рейсів на сьогодні. На Західну Україну продовжують відправлятися рейси з Дніпра, Харкова та Запоріжжя.
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