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УЗ призначила на сьогодні два евакуаційні поїзди зі сходу

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 09:20
УЗ призначила на сьогодні два евакуаційні поїзди зі сходу Фото: "Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На 19 квітня призначено два евакуаційні поїзди зі східної частини України. Вони відправлятимуться з Покровська та Лозової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що "Укрзалізниця" призначає на сьогодні два евакуаційні поїзди:

  • №45 Лозова - Ужгород
  • №233 Покровськ - Чоп

Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах або на гарячій лінії 0 800 503 111.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало повний графік евакуаційних рейсів на сьогодні. На Західну Україну продовжують відправлятися рейси з Дніпра, Харкова та Запоріжжя.

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