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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні

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Вівторок 19 квітня 2022 04:47
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 19 квітня. Сьогодні призначено додатково 6 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 19 квітня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

В Укрзалізниці також звертають увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова до Хельму та Чернівців.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відкриває онлайн-продаж квитків з/в Чернігів.

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Укрзалізниця евакуація
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