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УЗ призначила додатковий евакуаційний поїзд на 7 червня

Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia) Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на вівторок, 7 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 7 червня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, 5 червня російські окупанти обстріляли територію Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) у Києві. Ракетні удари пошкодили цехи, і один співробітник отримав поранення.

Міністерство оборони РФ заявило, причиною удару стало те, що нібито на території заводу розміщувалися танки. Щоб це спростувати "Укрзалізниця" запросила журналістів переконається, що на ДВРЗ немає військової техніки.

Ми також писали про те, що через підвищений попит "Укрзалізниця" запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя.

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