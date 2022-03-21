УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня: графік і напрямки
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на понеділок, 21 березня, для виїзду жителів Харкова, Дніпра, Краматорська. Крім того, запустять також поїзди з Одеси та Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення УЗ.
Додаткові евакуаційні рейси 21 березня
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
Дніпро:
- 10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм (Польща).
Краматорськ:
- 13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;
- 16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.
Додаткові рейси
- 22:32 - з Одеси до Ужгорода;
- 19:13 - з Києва до Хелма (Польща).
В Укрзалізниці нагадали, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00. Ознайомитися з ним можна на сайті УЗ за цим посиланням.
Раніше повідомлялося, що у Києві з 21 березня запускають човникові рейси Дарниця-Святошин, що дозволить жителям лівого берега столиці дістатися на правий.
Також ми писали, що 21 березня з Луганської області очікується відправлення евакуаційного поїзда.
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