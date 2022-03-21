УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня: графік і напрямки

Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на понеділок, 21 березня, для виїзду жителів Харкова, Дніпра, Краматорська. Крім того, запустять також поїзди з Одеси та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення УЗ .

В Укрзалізниці нагадали, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00. Ознайомитися з ним можна на сайті УЗ за цим посиланням .

Раніше повідомлялося, що у Києві з 21 березня запускають човникові рейси Дарниця-Святошин, що дозволить жителям лівого берега столиці дістатися на правий.

Також ми писали, що 21 березня з Луганської області очікується відправлення евакуаційного поїзда.

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