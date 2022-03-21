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УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня: графік і напрямки

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Понеділок 21 березня 2022 03:57
УЗ призначила додаткові евакуаційні рейси на 21 березня: графік і напрямки Фото: призначено додаткові евакуаційні пасажирські рейси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на понеділок, 21 березня, для виїзду жителів Харкова, Дніпра, Краматорська. Крім того, запустять також поїзди з Одеси та Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення УЗ.

Додаткові евакуаційні рейси 21 березня

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
  • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.

Дніпро:

  • 10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм (Польща).

Краматорськ:

  • 13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.

Додаткові рейси

  • 22:32 - з Одеси до Ужгорода;
  • 19:13 - з Києва до Хелма (Польща).

В Укрзалізниці нагадали, що актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00. Ознайомитися з ним можна на сайті УЗ за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 21 березня запускають човникові рейси Дарниця-Святошин, що дозволить жителям лівого берега столиці дістатися на правий.

Також ми писали, що 21 березня з Луганської області очікується відправлення евакуаційного поїзда.

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