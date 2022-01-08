УЗ призначила додаткові дати курсування "Лижного експресу" з Київа до Славського

"Укрзалізниця" призначила додаткові дати курсування "Лижного експреса" з Києва в Славське (Львівська область) і назад. Поїзд ходитиме 10 і 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Лижний експрес" Київ-Славське буде додатково курсувати 10 і 16 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні перевізника.

Поїзд № 745/746 відправлятиметься з Києва о 06:02 і прибуватиме до Славського о 13:54. У зворотному напрямку "Лижний Експрес" відправиться о 16:20 і прибуде до столиці о 23:50.

Під час прямування до Славського Експрес зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.