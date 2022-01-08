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УЗ призначила додаткові дати курсування "Лижного експресу" з Київа до Славського

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Київ, Субота 08 січня 2022 15:03
УЗ призначила додаткові дати курсування "Лижного експресу" з Київа до Славського Фото: УЗ призначила додаткові дати курсування "Лижного експресу" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" призначила додаткові дати курсування "Лижного експреса" з Києва в Славське (Львівська область) і назад. Поїзд ходитиме 10 і 16 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Укрзалізниці".

"Лижний експрес" Київ-Славське буде додатково курсувати 10 і 16 січня 2022 року", - йдеться в повідомленні перевізника.

Поїзд № 745/746 відправлятиметься з Києва о 06:02 і прибуватиме до Славського о 13:54. У зворотному напрямку "Лижний Експрес" відправиться о 16:20 і прибуде до столиці о 23:50.

Під час прямування до Славського Експрес зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem.

Нагадаємо, на початку грудня "Укрзалізниця" оголосила про запуск на новорічні та різдвяні свята "Лижного експреса". Швидкісний поїзд довозить пасажирів на гірськолижний курорт менш ніж за 8 годин.

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