УЗ почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram. Купити квиток можна через чат-боти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанія.

Повідомляється, що з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

продажу та повернення квитків;

замовлення харчування;

розкладу руху;

інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;

онлайн-табло.

Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв'язок в спеціальній формі.