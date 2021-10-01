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УЗ почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram

Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram. Купити квиток можна через чат-боти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанія.

Повідомляється, що з 1 жовтня пасажирам стали доступні квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах, через чат-боти в Viber і Telegram.

У чат-боті є функції:

  • продажу та повернення квитків;
  • замовлення харчування;
  • розкладу руху;
  • інформування про прибуття, запізнення поїзда, номер колії;
  • онлайн-табло.

Крім того, є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника, а також залишити зворотний зв'язок в спеціальній формі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею з 10 жовтня.

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