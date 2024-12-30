УЗ имеет все предпосылки для снижения тарифов на грузовые перевозки, - эксперт
Государственный монополист "Укрзализныця" не предоставила обоснований по повышению тарифов на грузовые перевозки, которое она планирует. Зато сейчас компания имеет все предпосылки для снижения этих тарифов, ведь они уже на 60%, чем в довоенное время.
Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямий".
"Интересы государственных монополий и особенно их менеджмента сегодня поставлены выше интересов белого бизнеса, который платит налоги и формирует бюджет Украины. Никто не понимает, зачем "Укрзализныця" снова повышает тарифы, они на 60% выше довоенного уровня уже. Тарифное давление стало препятствием для восстановления производств целого ряда предприятий за последние два года, а УЗ еще планирует повысить на 40%. Решение должен утвердить Кабмин: я надеюсь, что они прислушаются и не будут утверждать это решение", - отметил эксперт.
По его словам, в случае роста дополнительные расходы на логистику в промышленности составят 10 миллиардов гривен - только у завода "Арселор Миттал Кривой Рог", одного из крупнейших производителей стали в Украине, будет 1,5 миллиарда дополнительных расходов в год.
"Это - потеря конкурентоспособности нашей продукции на глобальном рынке, и от этого выиграют только наши конкуренты из Китая, Турции, РФ, Бразилии, Австралии. Повышение этих тарифов приведет к тому, что "Укрзализныця" потеряет грузовую базу, грузы уйдут из "Укрзализныци", а часть предприятий закроются или уменьшат работу до минимума. В результате "Укрзализныця" не получит дополнительных доходов, а еще получит убытки. Они повысят тарифы, и в результате получат дополнительные убытки, и не будет никаких дополнительных поступлений", - говорит Зинченко.
Он подчеркнул, что никаких адекватных аргументов от руководства "Укрзализныци" за последние 3 месяца, почему тариф должен быть повышен, не было - только общие слова, которые противоречат фактам.
"За последние 10 лет ни одно повышение тарифов "Укрзализныци" не улучшало ситуацию в УЗ, а только ухудшало. Сейчас УЗ имеет условия не для повышения, а для снижения грузовых тарифов на 20%, потому что она сверхприбыльная. Это не теряя рентабельности, и показывая прибыльность. И это обеспечит стабильную работу бизнеса! А долгосрочным решением проблем "Укрзализныци", которые у нее есть, будет демонополизация, так, как это произошло во всех странах ЕС", - резюмировал эксперт.
Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн - это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы и инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.
Бизнес выступил против этого решения, ведь последствия для экономики могут быть катастрофическими: так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод "АрселорМиттал Кривой Рог" предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.