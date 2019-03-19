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УЗ в кінці березня запускає поїзд Житомир-Одеса

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 10:54
УЗ в кінці березня запускає поїзд Житомир-Одеса
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поїзд курсуватиме щодня у обох напрямках

"Укрзалізниця" запустить поїзд № 247/248 Житомир - Одеса з 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці". 

Як зазначається, поїзд складатиметься з вагонів різних класів та курсуватиме щоденно.

Поїзд № 247/248 вирушатиме зі станції Житомир о 23:15 та прибуватиме до Одеси о 09:33. У зворотному напрямку відправлення о 12:35, прибуття до Житомира о 22:07. Поїзд зупинятиметься на станціях Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Жмеринка-Пасажирська, Рахни, Вапнярка, Крижопіль, Кодима та Подільськ.

Ціна квитків у плацкартному вагоні - від 175 грн, у купейному - від 380 грн, у вагоні люкс - від 758 грн. Вартість проїзду залежить від дня тижня та календарного періоду. 

"Завдяки запуску цього поїзда буде значно покращена логістика для мешканців Житомира, які відтепер матимуть пряме залізничне сполучення з південними регіонами", - йдеться в повідомленні. 

Також наголошується, що розклад поїзда складений таким чином, що ним можна дістатися до великого залізничного вузла — станції Жмеринка, а там пересісти на поїзди до Львова, Ужгорода, Кам’янець-Подільського, Хмельницького та ін.

РБК-Україна писало, що у квітні 2019 року АТ "Укрзалізниця" запустить новий поїзд №10/9 - нічний експрес Київ-Маріуполь

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного потяга "Інтерсіті +" Київ - Запоріжжя - Київ. 

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