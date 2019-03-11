"Укрзалізниця" запускає нічний експрес Київ-Маріуполь

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Час в дорозі займе близько 15 годин

У квітні 2019 року АТ "Укрзалізниця" запустить новий поїзд №10/9 - нічний експрес Київ-Маріуполь. Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кравцова.

За його словами, тепер дістатися від столиці до Маріуполя можна буде на дві години швидше - час в дорозі займе близько 15 годин.

"Повідомлення з Маріуполем - у пріоритеті. Зараз час у дорозі - більше 17 годин. "Укрзалізниця" обіцяла, що поїзди будуть курсувати швидше. З урахуванням оптимального балансу між вантажними і пасажирськими перевезеннями 2:00 - це максимум, який ми можемо зробити з наявною інфраструктурою", - написав Кравцов.

Повідомляється, що продажі квитків вже відкриті.

Поїзд курсуватиме через день, починаючи з 30 березня.

Відправлятиметься зі столиці він буде у 19:03, прибувати в Маріуполь - 09:47. З Маріуполя відправлення о 16:30, прибуття в Київ - у 07:14.

Експрес буде складатися з 10 модернізованих вагонів.

Зазначимо, Міністерство інфраструктури України планує сконцентрувати роботу навколо сполучення України з країнами Європейського союзу.

Раніше Кравцов повідомив про запуск поїзда Мукачево - Кошице.

За його словами, поїзди формування наших колег зі Словаччини, час у дорозі - близько 4 годин, проте про час запуску Кравцов не повідомив.