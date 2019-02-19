УЗ категорично проти кулуарного продажу боргу компанії "Промінвестбанком"

"Промінвестбанк" намагається продати кредитну заборгованість "Укрзалізниці" третім сторонам

Акционерное общество "Украинская железная дорога" выступает категорически против любой кулуарной продажи долга компании "Проминвестбанком". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Стало известно о попытках "Проминвестбанка", принадлежащего российскому "Внешэкономбанку", продать кредитную задолженность АО "Укрзализныця" третьим сторонам. Мы предостерегаем любых потенциальных покупателей, что такая транзакция несет существенные серьезные риски. Поэтому мы настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Укрзализныци", на сегодня статус и положение предмета займов, полученных в 2011 году, находится на рассмотрении в различных судебных инстанциях Украины, что, по мнению компании, значительно повлияет на признание и определение фактической суммы долга.

"АО "Укрзализныця" обслуживало указанную задолженность до сентября 2017 года и последовательно прилагало добросовестные усилия для урегулирования проблем и споров вокруг этого долга. Однако с того времени проходят судебные процессы, вызванные агрессивными действиями "Проминвестбанка", по которым уже были вынесены некоторые судебные решения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что "Проминвестбанк" является частью российского государственного банка ВЭБ, в отношении которого действуют решения украинских судебных инстанций о заморозке акций и движимого и недвижимого имущества "Проминвестбанка".

"Учитывая состояние отношений между Украиной и страной-агрессором и принимая во внимание санкции СНБО Украины относительно дочерних компаний банков с российским государственным капиталом, АО "Укрзализныця" призывает потенциальных покупателей указанного долга воздержаться от любого участия в этой транзакции и провозглашает, что будет рассматривать любые такие действия как враждебное отношение к интересам АО "Укрзализныця" и Украины", - отметили в УЗ и подтвердили готовность к конструктивному диалогу по урегулированию своих долговых обязательств на условиях открытых и добросовестных переговоров.