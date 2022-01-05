УЗ катастрофічно не виконує плани з ремонту колій, - експерт

"Ситуація, яка зараз склалася на "Укрзалізниці" - катастрофічна, і вона може призвести до таких же катастрофічних наслідків. Справа в тому, що плани "Укрзалізниці" виконуються лише на кілька відсотків. До чого це може призвести? Перше. Коли йдеться про пасажирські перевезення, то йдеться про безпеку пасажирів. Щодо вантажних перевезень це і ефективність перевезення цих вантажів, і затримки перевезення", - пояснив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, ситуація, що склалася - досить образлива, адже вантажний напрямок "Укрзалізниці" - найприбутковіший у Європі і набагато прибутковіший, ніж в інших європейських країнах. Проте компанія зовсім не вкладає кошти на оновлення інфраструктури.

"Операційний прибуток "Укрзалізниці" від вантажних перевезень дозволяє фінансувати та проводити всі ці інвестиції. Вся справа у безгосподарності. По-перше, у крадіжці - близько 8,5 млрд грн, за оцінкою НАБУ, в "Укрзалізниці" розкрадається. Ще 13 млрд грн йде на покриття збитків від пасажирських перевезень. Ну а головна проблема - це неефективне використання коштів. Інвестиції в інфраструктуру, у рейки - це найбільш значущі та ключові інвестиції. Тому що йдеться про безпеку перевезення пасажирів", - підкреслив експерт.

За його словами, ситуація з перевезеннями УЗ минулого року значно погіршилася: упав показник обігу вагонів, а обсяги капітальних інвестицій стали мізерними.

"Оборотність вагонів впала на 20%. Тобто, вантажі тепер везуться на 20% довше, і на 20% потрібно більше вагонів додатково. За інвестиційними планами - невиконання. Фактично, "Укрзалізниця" у реконструкції та капітальний ремонт має вкласти 57 млрд грн щорічно, а вона вкладає не більше мільярда. Вона щорічно повинна купувати від 50 до 100 тис. тонн рейок, щоб підтримувати свою інфраструктуру. Але останні роки вона купувала не більше 10 тис. тонн, а в минулому році - всього лише кілька сотень тонн! - пояснив Каленков.

За його словами, ця ситуація призведе до катастрофи, причому вже в найближчому майбутньому, тому нинішнє керівництво УЗ має зробити все можливе, щоб наростити обсяги капітальних інвестицій.

"Час для того, щоб приймати рішення, вже минув. Вже зараз "Укрзалізниця" має заявити про інвестиційні плани на цей рік - для того, щоб покрити ту прогалину, яка утворилася за останні 2-3 роки", - резюмував він.