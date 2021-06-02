RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

УЗ змінила маршрут "Прикарпатського експреса"

Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" внесла зміни у роботу "Прикарпатського експреса". З 4 червня змінюється маршрут і графік поїзда № 807/808 Івано-Франківськ - Ківерці.

Про це повідомили у прес-службі УЗ.

Зокрема, встановлене пересадочне сполучення за маршрутом Івано-Франківськ – Стрий – Ужгород та зворотно.

Крім того, поїзд робитиме додаткові зупинки на станціях Рожнятів, Болехів та Кам’янка-Бузька.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини з 1 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Укрзалізницяпоезд