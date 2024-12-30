УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены

"Укрзализныця" запускает в тестовом режиме полноценные горячие обеды - на избранных поездах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
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В "Укрзализныце" рассказали, что меню горячих блюд в поездах дальнего следования было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе национального перевозчика.
Уточняется, что тестирование качественного питания начинают с этой недели на некоторых самых длинных рейсах:
В УЗ сообщили, что меню для этих рейсов разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
"Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, который обеспечивает свежесть продуктов и позволяет сохранить вкус после разогрева", - добавили в акционерном обществе.
Уточняется, что проводники вышеупомянутых поездов предложат пассажирам:
Меню обедов для УЗ разработал Клопотенко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Выбирайте любимые блюда прямо во время путешествия и забудьте о привычном наборе "вареные яйца + курятина", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Отмечается, что стоимость таких блюд - от 170 до 190 гривен.
Стоимость горячих блюд в поездах "Укрзализныци" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Попробуйте новое меню, оставляйте отзывы в приложении "Укрзализныци" и путешествуйте со вкусом", - подытожили в компании.
Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ увеличивает количество вагонов на популярных маршрутах на праздники.
Читайте также, что делать, если на нужную дату нет билетов на "Укрзализныцю".
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