УЗ будет кормить пассажиров полноценными обедами: список рейсов и цены

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На каких рейсах можно будет заказать горячие блюда

В "Укрзализныце" рассказали, что меню горячих блюд в поездах дальнего следования было одним из самых ожидаемых обновлений в сервисе национального перевозчика.

Уточняется, что тестирование качественного питания начинают с этой недели на некоторых самых длинных рейсах:

№351/352 "Киев - Кишинев"

№95/96 "Киев - Рахов"

№29/30 "Киев - Ужгород"

№4/3 "Запорожье - Ужгород"

Что известно про меню и стоимость блюд в поездах

В УЗ сообщили, что меню для этих рейсов разработал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

"Блюда приготовлены и заморожены инновационным способом, который обеспечивает свежесть продуктов и позволяет сохранить вкус после разогрева", - добавили в акционерном обществе.

Уточняется, что проводники вышеупомянутых поездов предложат пассажирам:

карпатские деруны

омлет из житомирских яиц

курицу с подольским картофелем и овощами

крымскотатарский плов с говядиной (абсолютный фаворит пассажиров УЗ)

Меню обедов для УЗ разработал Клопотенко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Выбирайте любимые блюда прямо во время путешествия и забудьте о привычном наборе "вареные яйца + курятина", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Отмечается, что стоимость таких блюд - от 170 до 190 гривен.

Стоимость горячих блюд в поездах "Укрзализныци" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Попробуйте новое меню, оставляйте отзывы в приложении "Укрзализныци" и путешествуйте со вкусом", - подытожили в компании.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)