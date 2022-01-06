УЗ має розпочати оновлення шляхів, від цього залежить безпека перевезень, - експерт

"Укрзалізниця" не виконує своїх інвестиційних програм, через що щороку все більше інфраструктури потребує ремонту. Це, своєю чергою, впливає на безпеку руху, а також на економічну ефективність усієї країни.

"Ремонту та реконструкції вимагають вже 50% усіх шляхів в Україні. Це впливає безпосередньо і на безпеку перевезень пасажирів і вантажів, і на швидкість цих перевезень. А через це - і на економічну ефективність. Цифри справді страшні: 7 тис. км вимагають ремонту, при цьому планують ремонтувати 230 км. Торік зробили 48 км. Це жахливо!" - розповів Зінченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, реконструкція та ремонт вимагають 3 тис. км. Але "Укрзалізниця" виконала ремонт лише 112 км. Інші ремонти - так звані "середні", коли на шляху, наприклад, підсипається щебінь. УЗ має вкладати в інфраструктуру гроші та зусилля, інакше ситуація лише погіршуватиметься.

"УЗ передбачає виділяти щороку 2,8-3 млрд грн. Але цього вистачить, щоб просто залишатися на місці. Нам потрібно десь 60 млрд грн, щоб зробити це (ремонт усіх шляхів, - ред.). А якщо виділятиметься по 3 млрд, то ремонти розтягнуться на 20 років. Тобто, ми запізнюємося, і щороку ми спізнюватимемося і спізнюватимемося", - підкреслив експерт.