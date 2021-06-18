УЗ додала вагони до популярних потягів: про які йде мова

Сьогодні, 18 червня "Укрзалізниця" додала по 2 вагони до найбільш популярних потягів. Зокрема, мова йде про направлення з Ужгорода, Херсону та Одеси.

"Робота з забезпечення перевезень триває: станом на п’ятницю додано ще по 2 вагони на Ужгород (потяг № 29), Херсон (потяг № 102), по одному вагону на Одесу (потяги № 105 і № 145) та один вагон на Попасну (№ 20) - квитки вже у продажу", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, за минулу добу "Укрзалізниця" поповнила склади потягів на 57 вагонів, що дорівнює місткості 4 пасажирських потягів.

За інформацією перевізника, вже придбано понад 600 тисяч квитків.

Загалом на святкові дні призначено 21 додатковий потяг і 58 додаткових рейсів, що дає змогу запропонувати пасажирам ще понад 50 тисяч місць.