УЗ додала на сьогодні ще три евакуаційні поїзди з Краматорська

На 30 березня з Краматорська (Донецька область) додали ще три евакуаційні рейси. Потяги відправляться в Ужгород, Одесу та Хмельницький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Є зелене світло для рейсів 45/46, 138/137 і 92/91 доїхати в Краматорськ і врятувати ще три партії біженців з Луганської та Донецької областей. Відтак, рейси на Ужгород, Одесу та Хмельницький відправляться до 10:00, 15:30, 18:00 відповідно", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало графік евакуаційних поїздів на 30 березня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.