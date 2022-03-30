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УЗ додала на сьогодні ще три евакуаційні поїзди з Краматорська

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Краматорськ, Середа 30 березня 2022 09:12
УЗ додала на сьогодні ще три евакуаційні поїзди з Краматорська Фото: на станцію Краматорськ додали евакуаційні поїзди (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

На 30 березня з Краматорська (Донецька область) додали ще три евакуаційні рейси. Потяги відправляться в Ужгород, Одесу та Хмельницький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Є зелене світло для рейсів 45/46, 138/137 і 92/91 доїхати в Краматорськ і врятувати ще три партії біженців з Луганської та Донецької областей. Відтак, рейси на Ужгород, Одесу та Хмельницький відправляться до 10:00, 15:30, 18:00 відповідно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало графік евакуаційних поїздів на 30 березня.

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