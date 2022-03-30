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УЗ добавила на сегодня еще три эвакуационных поезда из Краматорска

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Краматорск, Среда 30 марта 2022 09:12
УЗ добавила на сегодня еще три эвакуационных поезда из Краматорска Фото: на станцию Краматорск добавили эвакуационные поезда (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

На 30 марта из Краматорска (Донецкая область) добавили еще три эвакуационных рейса. Поезда отправятся в Ужгород, Одессу и Хмельницкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Есть зеленый свет для рейсов 45/46, 138/137 и 92/91 доехать в Краматорск и спасти еще три партии беженцев из Луганской и Донецкой областей. Следовательно, рейсы на Ужгород, Одессу и Хмельницкий отправятся в 10:00, 15:30, 18:00 соответственно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов на 30 марта.

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