УЗ дала розклад поїздів на 13 березня. Вводиться стабільний графік до переходу до літній час

Укрзалізниця розповіла про введення "залізно стабільного графіка" курсування поїздів до переходу на літній час (27 березня), та поінформувала про рейси на неділю, 12 березня, у тому числі евакуаційні та міжнародні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"Всі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку Західної України та за її межі залишаються безплатними. Квитки на зворотні рейси є у продажу", - нагадали в УЗ.

Додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня:

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться щодня, в Укрзалізниці про них повідомлятимемо додатково.

Раніше в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Сумській області 13 березня "зелених коридорів" для евакуації не буде.

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