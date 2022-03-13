RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

УЗ дала розклад поїздів на 13 березня. Вводиться стабільний графік до переходу до літній час

Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця розповіла про введення "залізно стабільного графіка" курсування поїздів до переходу на літній час (27 березня), та поінформувала про рейси на неділю, 12 березня, у тому числі евакуаційні та міжнародні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться щодня, в Укрзалізниці про них повідомлятимемо додатково.

Рейси по ст. Київ (регулярні до 27.03)

  • 1:36 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
  • 1:36 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
  • 2:30 - №21/22 Трускавець - Харків-Пас.
  • 3:42 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
  • 4:01 - №130/129 Ворохта - Кременчук
  • 4:01 - №149/150 Чернівці - Полтава Півд
  • 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
  • 5:40 - №142/141 Львів - Лиман
  • 8:00 - №705 Дарниця - Львів
  • 11:46 - №45/46 Ужгород - Краматорськ
  • 13:09 - №114/113 Лиман - Львів
  • 13:09 - №142/141 Лиман - Львів
  • 14:07 - №749/750 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 14:25 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
  • 14:25 - №757/758 Київ-Пас - Могилів-Подільський
  • 15:02 - №55/56 Київ-Пас - Рахів
  • 17:07 - №743 Дарниця - Львів
  • 17:09 - №13/14 Київ-Пас - Солотвино
  • 17:42 - №790/789 Київ-Пас - Кропивницький
  • 17:42 - №792/791 Київ-Пас - Кременчук
  • 18:30 - №81/82 Київ-Пас - Ужгород
  • 19:06 - №43/44 Київ-Пас - Івано-Франківськ
  • 19:13 - №67/68 Київ-Пас - Варшава
  • 19:48 - №95/96 Київ-Пас - Рахів
  • 20:12 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець
  • 20:21 - №57/59 Київ-Пас - Ворохта
  • 20:21 - №60/58 Київ-Пас - Чоп
  • 21:07 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 21:08 - №29/30 Київ-Пас - Ужгород
  • 21:15 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 21:22 - №98/97 Київ-Пас - Ковель
  • 21:28 - №76/75 Київ-Пас - Кривий Ріг-Головний
  • 21:33 - №130/129 Кременчук - Ворохта
  • 21:33 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
  • 21:50 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
  • 21:50 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:22 - №7/8 Київ-Пас - Чернівці
  • 22:27 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
  • 22:37 - №91/92 Київ-Пас - Львів
  • 22:49 - №138/137 Хмельницький - Лиман
  • 23:46 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький

Рейси по ст. Харків (регулярні до 27.03)

  • 3:46 - №114/113 Лиман - Львів
  • 3:46 - №142/141 Лиман - Львів
  • 5:40 - №114/113 Львів - Лиман
  • 12:06 - №45/46 Краматорськ - Ужгород
  • 15:09 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
  • 15:09 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
  • 19:27 - №795/796 Харків-Пас. - Дніпро
  • 20:15 - №21/22 Харків-Пас. - Трускавець
  • 20:35 - №138/137 Лиман - Хмельницький
  • 21:08 - № 1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
  • 21:43 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
  • 22:11 - №90/89 Краматорськ - Одеса-Головна

Рейси по ст. Одеса (регулярні до 27.03)

  • 14:15 - №25/26 Одеса-Головна - Рахів
  • 18:13 - №78/77 Одеса-Головна - Ковель
  • 18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна - Пшемисль
  • 20:49 - №136/135 Одеса-Головна - Чернівці
  • 21:31 - №12/11 Одеса-Головна - Львів
  • 22:03 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 22:25 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.

Рейси по ст. Вінниця (регулярні до 27.03)

  • 0:23 - №105/106 Київ-Пас - Одеса-Головна
  • 2:33 - №771/772 Київ-Пас - Хмельницький
  • 3:52 - №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас
  • 4:32 - №49/50 Трускавець - Київ-Пас
  • 9:01 - №138/137 Лиман - Хмельницький
  • 17:15 - №769/770 Київ-Пас - Кам'янець-Подільський
  • 19:38 - №138/137 Хмельницький - Лиман
  • 23:14 - №49/50 Київ-Пас - Трускавець

Рейси по ст. Дніпро (регулярні до 27.03)

  • 4:45 - №38/37 Київ-Пас - Запоріжжя-1
  • 5:37 - №86/85 Львів - Запоріжжя-1
  • 5:37 - №88/87 Ковель - Запоріжжя-1
  • 6:23 - №795/796 Дніпро - Харків-Пас.
  • 14:26 - №42/41 Дніпро - Трускавець
  • 16:34 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
  • 17:49 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 17:49 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
  • 23:11 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Рейси по ст. Запоріжжя (регулярні до 27.03)

  • 12:20 - №120/119 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:45 - №44717 Запоріжжя-1 - Рахів
  • 16:05 - №86/85 Запоріжжя-1 - Львів
  • 16:05 - №88/87 Запоріжжя-1 - Ковель
  • 21:38 - №37/38 Запоріжжя-1 - Київ-Пас

Рейси по ст. Полтава (регулярні до 27.03)

  • 6:03 - №90/89 Одеса-Головна - Краматорськ
  • 6:03 - №17/18 Ужгород - Харків-Пас.
  • 6:03 - №15/16 Рахів - Харків-Пас.
  • 7:27 - №8/7 Одеса-Головна - Харків-Пас.
  • 8:33 - №1/2 Івано-Франківськ - Краматорськ
  • 15:21 - №149/159 Полтава Півд - Чернівці
  • 17:20 - №15/16 Харків-Пас. - Рахів
  • 17:20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород
  • 23:20 - №1/2 Краматорськ - Івано-Франківськ
  • 23:42 - №8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна
  • 23:44 - №138/137 Лиман - Хмельницький

Евакуаційні рейси

Додатково призначені рейси (евакуаційні та зворотні) на 13 березня:

  • 15:00 - №7931 Авдіївка - Дніпро
  • 11:00 - Житомир - Бердичів
  • 13:00 - №7912 Бердичів - Львів
  • 17:00 - №7764 Вознесенськ - Львів
  • 9:00 - №722 Дарниця - Харків-Пас.
  • 1:00 - №754 Дарниця - Харків-Пас.
  • 7:00 - №731 Дарниця - Дніпро
  • 11:00 - №781 Дарниця - Дніпро
  • 13:00 - №7801 Дарниця - Львів
  • 16:00 - №7803 Дарниця - Львів
  • 10:30 - №907/908 Дніпро - Хелм
  • 12:30 - №903/904 Дніпро - Сокаль
  • 16:00 - №797 Дніпро - Львів
  • 17:30 - №782 Дніпро - Львів
  • 14:00 - №7904 Жмеринка - Львів
  • 10:00 - №217/218 Запоріжжя-1 - Чоп
  • 16:00 - №912/911 Запоріжжя-1 - Хелм
  • 15:00 - №265/266 Краматорськ - Чернівці
  • 14:00 - №219/220 Кривий Ріг - Чоп
  • 11:00 - №210/209 Кривий Ріг - Львів
  • 16:00 - №7736 Кропивницький - Львів
  • 15:00 - №225/226 Лиман - Ужгород
  • 12:0 - №255/256 Лиман - Львів
  • 6:00 - №222/221 Львів - Кривий Ріг
  • 11:30 - №210/209 Львів - Кривий Ріг
  • 17:00 - №261/262 Львів - Краматорськ
  • 18:00 - №716 Львів - Київ-Пас
  • 0:40 - №7603 Львів - Пшемисль
  • 5:27 - №7605 Львів - Пшемисль
  • 12:12 - №7609 Львів - Пшемисль
  • 15:40 - №7611 Львів - Пшемисль
  • 19:55 - №7601 Львів - Пшемисль
  • 17:00 - Львів - Хелм
  • 22:32 - №238/237 Одеса-Головна - Ужгород
  • 13:00 - №239/240 Стрий - Харків-Пас.
  • 17:00 - №229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 8:30 - №753 Харків-Пас. - Львів
  • 9:40 - №229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 13:00 - №239/240 Харків-Пас. - Львів
  • 16:00 - №755 Харків-Пас. - Львів
  • 15:30 - №903/904 (904) Хелм - Дніпро
  • 12:00 - №907/908 (906) Хелм - Дніпро
  • 16:30 - №219/220 Чоп - Кривий Ріг
  • 15:30 - №217/218 Чоп - Запоріжжя-1
  • 11:35 - №8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
  • 16:50 - №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина)
  • 23:23 - Одеса – Ізмаїл – Тульча (Румунія)
  • 12:30 - Мукачево – Будапешт (Угорщина)
  • Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.

"Всі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку Західної України та за її межі залишаються безплатними. Квитки на зворотні рейси є у продажу", - нагадали в УЗ.

Раніше в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Сумській області 13 березня "зелених коридорів" для евакуації не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна Росії проти України