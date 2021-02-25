УЗ до 8 березня призначила додатковий поїзд "Київ - Харків"

Зокрема, призначено додатковий поїзд "Інтерсіті+" сполученням Київ - Харків - Київ, відправленням з Києва 5 та 8 березня, з Харкова - 6 та 9 березня.

Згідно з розкладом, поїзд №720 Київ - Харків відправиться зі столиці о 18:30 та прибуде до Харкова о 23:39. На шляху прямування поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця (18:50-18:52), Бориспіль (19:06-19:08), Гребінка (20:05-20:07), Лубни (20:27-20:29), Ромодан (20:50-20:52), Миргород (21:09-21:11), Полтава Київська (22:02-22:04).

У зворотному напрямку поїзд №719 Харків - Київ відправиться з Харкова о 05:54 та прибуде до Києва об 11:11. Поїзд зупинятиметься на станціях Полтава Київська (07:34-07:37), Миргород (08:28-08:38), Ромодан (08:56 -08:58), Лубни (09:18-09:20), Гребінка (09:42-09:44), Бориспіль (10:39-10:41), Дарниця (10:54-10:56).

"Поїзд курсуватиме складом виробництва "Hyundai Rotem". Бажаємо приємних подорожей, яскравих вражень та незабутніх емоцій", - йдеться в повідомленні.