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У Кабміні хочуть чітко визначити поняття "трудові відносини"

Новини » Політика     22.12.2019 - 16:52
У Кабміні хочуть чітко визначити поняття "трудові відносини"
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мінекономіки скоро винесе відповідний законопроект на розгляд Кабміну

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує чітко визначити поняття "трудові відносини" у новому законопроекті про працю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Мінекономрозвитку Тимофія Милованова.

За його словами, законопроект скоро буде винесений на розгляд уряду.

У Кабміні хочуть чітко визначити поняття &quot;трудові відносини&quot;

"Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. В новому законопроекті про працю, який ми скоро винесемо на уряд. На сьогодні такого визначення немає. Його відсутність дозволяє створювати проблеми бізнесу при перевірках і погіршує права робітників", - написав міністр.

Отже, новим документом пропонується, що наявність трудових відносин може встановлюватися за такими ознаками:

  • особі регулярно виплачується винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;
  • особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;
  • робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • особа виконує роботи (надає послуги) аналогічні за змістом та характером роботі, що виконується штатними працівниками роботодавця;
  • організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою;
  • тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує до Трудового кодексу. Він зазначив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 днів до 30.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада 8 скликання у 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.

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