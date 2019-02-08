Звільнення Аласанії: правління "Суспільного" вимагає переглянути рішення

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

У заяві йдеться, що Наглядова рада вдалася до маніпуляцій

Правління "Суспільного" закликало Наглядову рада ПАТ "НОТУ" переглянути рішення про звільнення голови правління Зураба Аласанії. Про це йдеться в заяві "Суспільного", повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Суспільного".

Як зазначили в "Суспільному", рішення Наглядової ради про дострокове припинення контракту з головою правління було незаконним.

"Правління вважає, що рішення, прийняте в неправовий спосіб, надзвичайно небезпечним прецедентом і закликає Наглядову раду ПАТ "НОТУ" переглянути його з дотриманням всіх правових процедур", - йдеться в повідомленні.

У заяві йдеться, що Наглядова рада вдалася до маніпуляцій.

Однією з причин звільнення рада вказує створення - директорату, і делегування структурі повноваження членів правління.

Нагадаємо, 4 травня 2017 року Спостережна рада ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" підписала контракт з Аласанією. В новий контракт був внесений пункт про необмежений робочий час керівника, також вилучений пункт про преміювання.

31 січня Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків голови правління "Національної громадської телерадіокомпанії України".

Наглядова рада "UA: Суспільне" підтримала дострокове розірвання контракту з Аласанією.

7 лютого був опублікований протокол засідання, на якому Зураба Аласанію відсторонили від виконання обов'язків.

У свою чергу представник ОБСЄ з питань ЗМІ Харлем Дезір заявив, що звільнення Аласанії може негативно вплинути на незалежність і життєздатність ЗМІ.