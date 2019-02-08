Звільнення Аласанії може вплинути на незалежність ЗМІ в Україні, - ОБСЄ

За словами Дезіра, рішення Наглядової ради НОТУ було поспішним

Увольнение Зураба Аласании с должности руководителя Национальной общественной телерадиокомпании Украины может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность СМИ. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Харлем Дезир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, решение Наблюдательного совета НОТУ поспешное.

"Это скорое решение вызывает беспокойство, поскольку оно может негативно повлиять на независимость и жизнеспособность общественных СМИ в Украине, особенно в преддверии двух крупных выборов в этом году", - заявил Дезир.

Он также считает, что ожидать от общественных СМИ надежных, качественный и информативных программ можно только, когда они независимы и финансово устойчивы.

"Я надеюсь, что члены Наблюдательного совета обеспечат независимость UA:Перший в будущем и развитие подлинных общественных служб, свободных от политического вмешательства", - добавил Дезир.

Напомним, 4 мая 2017 года Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписала контракт с Аласанией. В новый контракт внесен пункт о неограниченном рабочем времени руководителя, также был изъят пункт о премировании.

31 января Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с Аласанией.

7 февраля был опубликован протокол заседания, на котором Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.