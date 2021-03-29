Звільнили більше: Лазебна розповіла, якою була динаміка безробіття у 2020 році

За 2020 рік в Україні було прийнято на роботу 3,9 мільйона людей, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Такий показник є нормальним для кризового року.

"Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці та скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинено трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа", - зазначила Лазебна.

При цьому вона додала, що для покращення рівня працевлаштування треба розробляти нові стимулюючі програми зайнятості.