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В "Укравтодорі" розповіли про проїзд по дорогах державного значення

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 11:13
В "Укравтодорі" розповіли про проїзд по дорогах державного значення
Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSODE)

На перевальних ділянках доріг - без опадів

В "Укравтодорі" розповіли про проїзд по дорогах державного значення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Так, 23 лютого невеликий сніг спостерігається у Луганській області, місцями дощі у Волинській і Чернівецькій областях, на решті території України без опадів.

"Покриття на дорогах державного значення переважно сухе. На перевальних ділянках доріг без опадів... Стан покриття сухий... Протягом доби на "гарячу лінію" Укравтодору не надходило звернень від водіїв з приводу незадовільного зимового утримання доріг. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо.

Крім того, для забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожні організації задіяли в роботі 72 одиниці техніки та 86 робітників.

Нагадаємо, "Укравтодор" почав роботи на 34 дорожніх об'єктах у 14 областях України.

Як писало РБК-Україна, в понеділок, 24 лютого, погода в Україні істотно погіршиться, очікується сильний штормовий вітер.

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