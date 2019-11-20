Звільнений заступник міністра охорони здоров'я Загорійчук

Заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загорийчук звільнений з посади. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, Загорийчук сам подав заяву про звільнення.

"Михайло Загорійчук дійсно подав заяву, міністр охорони здоров'я ініціювала розгляд цього питання. Ми прийняли рішення задовольнити заяву, він припиняє працювати в команді Зоряни Скалецької (міністра охорони здоров'я, - ред.)", - повідомив прем'єр-міністр.

Раніше Гончарук повідомив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України ініціювало передачу до Фонду держмайна 339 підприємств для подальшої приватизації.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін схвалив виділення грошей українським вченим з пакету допомоги Євросоюзу "Горизонт 2020". Так, українські вчені зможуть отримати близько 7 млн євро. Передбачається, що на початку 2020 року відбудеться перший конкурс з відбору проектів.

Також повідомлялося, що Гончарук запропонував ввести новий податок на IT-галузь. Планується, що спеціальний збір буде рости від 1% у 2020 році до 5% в 2024 році.

Крім того, уряд оновив план виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом через поглиблення двосторонніх відносин.