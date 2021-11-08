RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Відвезли в невідомому напрямку: Саакашвілі покинув в'язницю на вертольоті

Автор: Сергій Пишкін

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув в’язницю. Ймовірно, його транспортували до Горійського військового шпиталю через погіршення самопочуття внаслідок тривалого голодування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Грузия Online"

За словами матері грузинського експрезидента Гіулі Аласанія, Саакашвілі вивезли з в'язниці у невідомому напрямку.

Зазначається, що незадовго до цього над в’язницею, де утримували Саакашвілі - пролетів вертоліт. Також звідти виїхали два броньованих автомобілі. Родичів колишнього президента країни та адвокатів - до установи не пускають.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що згідно з інформацією консиліуму лікарів, самопочуття Саакашвілі може стрімко погіршитись кожної хвилини через тривале голодування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл СаакашвіліГрузія