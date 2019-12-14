В Індії спалахнули масові протести через закону про громадянство, є загиблі

Фото: протести в Індії (twitter.com/akshaykolkata)

В результаті вогнепальних поранень загинули дві людини

У місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести через закону про уточнення громадянства, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Поліція повідомила про двох загиблих в результаті вогнепальних поранень, 25 поранених протестувальників і 50 травмованих поліцейських. Ще 85 демонстрантів були арештовані і тисячі затримано.

Закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, чи вони потрапили в Індію незаконно.

Нагадаємо, 13 грудня кілька сотень демонстрантів пройшли через центр Лондона на знак протесту проти результатів виборів у Великобританії.

Крім того, 8 грудня у Франції скасували більшість залізничних рейсів у зв'язку з загальнонаціональним страйком проти запропонованої урядом пенсійної реформи. У Франції курсуватиме лише один з шести високошвидкісних поїздів, лише одна з шести приміських електричок і два з 10 регіональних поїздів.