ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через ДТП на переїзді в Решетилівці

Новость на русском →
П'ятниця 30 липня 2021 09:18
Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через ДТП на переїзді в Решетилівці Фото: УЗ повідомила про затримку ряда поїздів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Станом на 08:45 затримуються поїзди:

  • №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
  • №126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);
  • №17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);
  • №11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
  • №41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);
  • №58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.

Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця ДТП поезд
NEWS
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
DAILY
Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії
Владислав Красінський, Олег Черниш Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії