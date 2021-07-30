Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через ДТП на переїзді в Решетилівці
Фото: УЗ повідомила про затримку ряда поїздів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Збільшилася кількість поїздів, які затримуються через аварію на переїзді в Полтавській області. Зараз час в дорозі збільшився для восьми пасажирських рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Станом на 08:45 затримуються поїзди:
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
- №10 Маріуполь - Київ (затримка склала 2 години 20 хвилин);
- №126 Київ - Костянтинівка (затримка склала 2 години);
- №17 Харків - Ужгород (затримка склала 2 години);
- №11 Новоолексіївка - Київ (затримка склала 2 години);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №41 Дніпро - Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №58 Одеса - Ковель (затримка склала 1 годину).
Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримку шести поїздів.
Як відомо, в ніч на 30 липня в Полтавській області на регульованому переїзді біля станції Решетилівка зіткнулися поїзд та вантажний трейлер. Зараз рух біля місця аварії відновлено по парній колії.