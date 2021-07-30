Увеличилось количество поездов, которые задерживаются из-за ДТП на переезде в Решетиловке
Фото: УЗ сообщила о задержке ряда поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Увеличилось количество поездов, которые задерживаются из-за аварии на переезде в Полтавской области. Сейчас время в пути увеличилось для восьми пассажирских рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
По состоянию на 08:45 задерживаются поезда:
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа 50 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
- №126 Киев - Константиновка (задержка составила 2 часа);
- №17 Харьков - Ужгород (задержка составила 2 часа);
- №11 Новоалексеевка - Киев (задержка составила 2 часа);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 1 час 30 минут);
- №41 Днепр -Трускавец (задержка составила 1 час);
- №58 Одесса - Ковель (задержка составила 1 час).
Напомним, ранее сообщалось о задержке шести поездов.
Как известно, в ночь на 30 июля в Полтавской области на регулируемом переезде у станции Решетиловка столкнулись поезд и грузовой трейлер. Сейчас движение у места аварии восстановлено по четному пути.