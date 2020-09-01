Збільшення мінімальної зарплати: наслідки для пенсіонерів, ФОПів та працюючих

З 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 5000 гривень. Заступник голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король назвала наслідки для пенсіонерів, ФОПів та застрахованих осіб.

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Як зазначила Король, для пенсіонерів старше 65 років з повним стажем законом встановлена гарантія, що мінімальна пенсія становитиме 40% від мінімальної зарплати. "Відповідно мінімальна пенсія буде 2000 гривень. Зростання становить 110,80 гривень", - сказала вона.

Це стосується непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Заступник голови ПФУ зазначила, що підвищення мінімалки також торкнеться працюючих застрахованих осіб. Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від мінімальної зарплати. З 1 вересня це 1100 гривень.

"Це стосується 2,7 млн осіб, які отримували на рівні і менше мінімальної зарплати", - сказала вона.

За її словами, це стосується 1,8 млн фізичних осіб-підприємців, самозайнятих осіб, фермерів, які забезпечують роботою себе самостійно.

"Мінімальний страховий внесок у порівнянні з серпнем зріс на 60,94 гривень (до 1100 гривень, - ред.)", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано зі зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.