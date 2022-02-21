Збільшення фіскального тиску на бізнес не сприятиме розвитку України, - EBA

"Видобувна галузь має колосальне значення для економічного розвитку. Тільки у 2020 році внесок видобувних підприємств у ВВП України становив 190,34 млрд грн, або 4,54% загального обсягу ВВП, а частка у вартості загального експорту всіх товарів і послуг - 4,94%", - наголосили у асоціації.

Там нагадали, що майже рік тому було прийнято Національну економічну стратегію, де держава разом з бізнесом визначила вектори розвитку України до 2030 року і обіцяла справедливе оподаткування, верховенство права та економічну свободу.

Проте замість підтримки, бізнес говорить про втручання держави у діяльність надрокористувачів.

"Ще не пройшло і два місяці 2022 року, як бізнес спостерігає значний тиск з боку контролюючих органів - вже до другої компанії від контролюючих органів є претензії щодо заборгованості у сплаті рентних платежів", - наголосили у ЕВА.

У асоціації підкреслили: до початку 2022 року вітчизняне регуляторне поле дозволяло множинність трактувань бази оподаткування. Але Конституцією встановлено, що закони не мають зворотної дії, тому звинувачувати компанії у протиправних діях, які на момент їх вчинення такими не були, по суті, незаконно.

"Бізнес хоче працювати за чіткими та передбачуваними правилами, мати прозорі та рівні умови для усіх учасників галузі. А фіскальний тиск на прозорий бізнес шляхом проведення перевірок чи будь-яким іншим способом, очевидно, наносить втрати не лише конкретному бізнесу, але й країні загалом. Адже за подібними ситуаціями спостерігають й іноземні інвестори та партнери. Тож чи захочуть вони після цього інвестувати в розвиток української видобувної промисловості - питання риторичне", - резюмували у ЕВА та закликали владу не чинити тиск на бізнес, та не вбивати довіру між учасниками ринку та владними органами.