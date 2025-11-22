Посадили за позицию. Украинцев вернули из Беларуси при содействии Трампа, - ГУР

"Преимущественно люди удерживались за проукраинскую позицию. Обвинялись в помощи и содействии Украине. Это действительно важное событие, потому что мы понимаем, что это не конец и дальше будет. Хотел бы отдельно поблагодарить ведущую помощь и роль США и президента Дональда Трампа", - отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что следует отдельно отметить конструктивную позицию руководства Беларуси. Также к возвращению украинцев присоединился посланник президента США в Беларуси Джон Коул, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы Кристофер Смит.

По его словам, подготовка была длительная и, как только открылось окно возможностей, операция была реализована.

"Что касается самой молодой освобожденной украинки, которой 18 лет, то это известная история. Когда ей было 16 лет, ее обвинили в поддержке Украины, в том, что "она пыталась делать некоторые вещи на территории Беларуси", - добавил Юсов.

Обновлено на 15:00

Как сообщили РБК-Украина в Координационном штабе, самую младшую освобожденную украинку зовут Мария Мисюк.