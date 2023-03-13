Заключенного российского пилота, который бомбил Харьков, отдали на обмен

Российского пилота Максима Криштопа, обвиняемого в бомбардировке гражданских объектов Харьковской области, освободили от заключения и передали для обмена как военнопленного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение Дзержинского райсуда Харькова.
Как сообщается, ходатайство об освобождении российского пилота подала группа прокуроров Офиса генпрокурора.
Согласно письму Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение о передаче его для обмена.
Решение было принято на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны приговорили к 12 годам заключения.
На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.
Суд постановил передать российскому пилоту под надзор представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пленный российский пилот Максим Криштоп обратился в военные РФ с призывом прекратить обстреливать мирные украинские города.
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