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Заключенного российского пилота, который бомбил Харьков, отдали на обмен

Фото: российский пилот Максим Криштоп (скрин)
Автор: Татьяна Степанова

Российского пилота Максима Криштопа, обвиняемого в бомбардировке гражданских объектов Харьковской области, освободили от заключения и передали для обмена как военнопленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на определение Дзержинского райсуда Харькова.

Как сообщается, ходатайство об освобождении российского пилота подала группа прокуроров Офиса генпрокурора.

Согласно письму Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение о передаче его для обмена.

Решение было принято на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны приговорили к 12 годам заключения.

На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

Суд постановил передать российскому пилоту под надзор представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пленный российский пилот Максим Криштоп обратился в военные РФ с призывом прекратить обстреливать мирные украинские города.

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