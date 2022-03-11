ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Цю війну ми вже програли": полонений пілот звернувся до військових РФ

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 15:40
"Цю війну ми вже програли": полонений пілот звернувся до військових РФ Скрін: полонений пілот Максим Криштоп
Автор: Світлана Мащенко

Полонений російський пілот Максим Криштоп звернувся до військових РФ із закликом припинити обстрілювати мирні українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію 11 березня.

"У процесі виконання завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки, мирні люди. Але злочинний наказ я виконав", - розповідає полонений підполковник.

Далі він додав, що після бомбометання був збитий ППО України. А після приземлення був узятий в полон. Сталося це 6 березня.

"Визнаю жахливість злочинів, скоєних мною. Хочу попросити вибачення у всього українського народу за ту біду, що ми їм принесли", - додав він.

Криштоп назвав війну геноцидом українського народу і звернувся до своїх однополчан із закликом негайно припиняти виконувати злочинні накази, вести бойові дії, бомбити мирні міста.

"Вважаю, що цю війну ми вже програли", - додав він.

Раніше ми писали, що пілот з Криму бомбив власну сім'ю під Полтавою, тепер його мати просить вибачення в українців.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі
DAILY
Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Головний рабин Києва та України Моше Асман: Українських євреїв не треба ні від кого "звільняти"