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Заключенного во Львове подозревают в госизмене, он сотрудничал с Россией

Львов, Вторник 12 сентября 2023 15:35
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Заключенного во Львове подозревают в госизмене, он сотрудничал с Россией Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили в тюрьме Львова заключенного, который сотрудничал с представителем России. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Мужчина, находясь в местах лишения свободы, сотрудничал с представителем РФ.

Его задачей было предоставление фотографий электрических подстанций Львовской области после ракетных обстрелов, чтобы можно было оценить их состояние. Для выполнения "фотоотчета" он пытался привлечь посторонних лиц.

Кроме того, подозреваемый, через собственный аккаунт в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространял антиукраинские материалы, где оправдывал политику оккупантов. В распространенных сообщениях временная оккупация территорий государства признавалась правомерной.

Заключенный унижал бойцов ВСУ

Заключенный в распространенном контенте дискредитировал действующую власть Украины, презирал украинскую нацию и ВСУ и подчеркивал, что их ожидает поражение в войне.

Заключенного во Львове подозревают в госизмене, он сотрудничал с Россией

Фото: Объявление подозрения (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Также в распространенных сообщениях писал, что украинские диверсанты убивают гражданских, детей, берут в заложники местных жителей. Отмечалось, что "Украина теперь как Аль-Каида". Кроме того, он распространил публикацию, в которой героя Украины - "Да Винчи" называл нацистом", - сообщили в прокуратуре.

Что ему грозит за содеянное

Правоохранители объявили мужчине о подозрении в совершении следующих преступлений:

  • Распространение материалов с призывами к изменению границ территории Украины;
  • Государственная измена;
  • Разжигание национальной вражды и ненависти;
  • Пропаганда войны;
  • Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ.

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

Недавно сообщалось, что во время освобождения села Работино в Запорожской области в плен в ВСУ попал оккупант из Крыма. Правоохранители объявили ему о подозрении в госизмене.

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора ФСБ, который собирал для врага разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донецкой области.

Директор департамента страховой компании в Киеве работал на оккупантов. Он передавал россиянам информацию об обстрелах ТЭЦ во время отопительного сезона.

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