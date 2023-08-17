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Заключенный из колонии "сдавал" РФ информацию о ВСУ. Его приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Заключенный из колонии в Черновицкой области передавал боевикам "ДНР" информацию о Силах обороны Украины. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Осужденный в обмен на свободу согласился вести подрывную деятельность против Украины. За сотрудничество с врагом ему обещали включение в списки обменного фонда на украинских пленных.

Связь через мессенджеры держал с представителем незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". Разведывательную информацию получал от своих знакомых - жителей Донецкой области.

Осужденный дистанционно "сливал" информацию о ВСУ оккупантам

С марта 2022 года заключенный дистанционно передавал данные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ на Бахмутском направлении, а также координаты зданий правоохранительных органов и органов местной власти.

Фото: Приспешник оккупантов (facebook.com/pgo.gov.ua)

После полномасштабного российского вторжения из-за активизации боевых действий на фронте осужденного вместе с другими перевели в Сокирянскую исправительную колонию в Черновицкой области. Контакты с врагом он не потерял и продолжил присылать информацию о ВСУ.

Какое наказание получил предатель

Житель Бахмутского района Донецкой области признан виновным в государственной измене. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнительный тюремный срок получил мужчина, который отбывал наказание за преступления в сфере оборота наркотиков в Торецкой исправительной колонии.

Колоборанты и предатели в Донецкой области

Недавно жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 9 годам тюрьмы за распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.

Также в Донецкой области Служба безопасности задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники.

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