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Затверджений НКРЕКП тариф "Дніпрогазу" є планово збитковим

Новини » Енергетика    21.03.2019 - 19:34
Затверджений НКРЕКП тариф "Дніпрогазу" є планово збитковим
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Основним джерелом матеріальних збитків компанії є виробничо-технологічні втрати

Тариф на розподіл природного газу, який для ПАТ "Дніпрогаз" затверджує держрегулятор, є планово збитковим. За результатами 2018 року збитки компанії за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули майже 137 млн гривень. Через дії Міненерговугілля та НКРЕКП у 2019 році ПАТ "Дніпрогаз" може отримати збитки у розмірі 194 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що основним джерелом матеріальних збитків ПАТ "Дніпрогаз" є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Обсяги ВТВ затверджуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості на підставі наданих газорозподільними компаніями розрахунків. Так, Міненерговугілля для ПАТ "Дніпрогаз" такий обсяг затвердило на рівні 18,9 млн куб м.

"Через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі газорозподільні компанії змушені замовляти в АТ "Укртрансгаз" послуги з балансування газу. У 2018 році середня вартість даної послуги склала 10 188,82 гривень за 1 тисячу кубометрів газу. Виходячи з такої ціни, було придбано лише 12 млн куб. м газу", - пояснює фінансовий директор компанії Лілія Кузнецова.

Також у прес-службі зазначили, що у 2018 році рівень індексу інфляції в Україні сягнув майже 110%. З початку 2016 року на 60% зросла вартість дизельного палива, збільшилась кількість лічильників, які потребують виконання планової повірки. За останні три роки загальна заробітна плата збільшилась з 1378 до 4173 гривень. Проте, незважаючи на об’єктивні чинники збільшення витрат, тариф на розподіл газу у Дніпрі залишився незмінним.

"Діючий тариф компанії не забезпечує покращення рівня обслуговування споживачів газу, повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби, своєчасне виконання необхідних ремонтних робіт та безаварійну експлуатацію розподільних мереж. Фахівці зазначають, що обсяг капіталовкладень у газові мережі зі значним терміном експлуатації щороку збільшується на 10-11%. Систематичне отримання збитків ускладнює належне фінансування регламентних робіт з обслуговування газопроводів та забезпечення поточної діяльності підприємства, адже чинний тариф на розподіл природного газу покриває витрати "Дніпрогазу" лише на 69%", - йдеться у повідомленні.

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