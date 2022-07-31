Аеропорт "Ужгород" може скоро запрацювати: чому це реально

Зазначимо, даний аеропорт є чи не єдиним, який уцілів з початку російського вторгнення в Україну.

"Ці 26 мільйонів виділяються для того, щоб у нас з'явився великий, унікальний і можливо останній, найголовніший в державі аеропорт", - зазначив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

За його словами, на сьогодні це єдиний аеропорт, який може функціонувати для пасажирських перевезень.

"Тому що злітно-посадкова смуга починається зі Словаччини і закінчується Словаччиною. Злітаючий борт потрапляє в небо Європейського союзу, а не в небо України, яке сьогодні закрито. Тому я впевнений, що через місяць-другий у нас полетять борти наших українських авіакомпаній, що базуються сьогодні в Європі, в напрямку Відня, в напрямку, якщо потрібно, Праги, Мюнхена", - додав він.

Чим унікальний аеропорт "Ужгород"

Станом на лютий 2022 року завершувалася реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород". Зокрема, було виконано капітальний ремонт покриття місць стоянки літаків та майже завершено відновлення руліжної доріжки аеродрому. Також майже була готова світлосигнальна система аеродрому.

Від інших українських аеропортів його відрізняє те, що він знаходиться в гірській місцевості таким чином, що поріг злітно-посадкової смуги розташований в декількох сотнях метрів від кордону зі Словаччиною. І для того, щоб літаки могли сідати за приладами, їм треба обов'язково заходити в її повітряний простір.

У вересні 2021 року літаки з аеропорту "Ужгород" почали літати відповідно до нової міжурядової угоди зі Словаччиною. Він обслуговував тільки внутрішні напрямки.

Україна без авіасполучення з 24 лютого

Україна закрила повітряний простір 24 лютого 2022 року через напад Росії. У перший день повномасштабного вторгнення противник вдарив по аеропортах та іншій інфраструктурі, яка забезпечує безпеку польотів.

Протягом декількох місяців було нанесено ракетні удари практично по всіх аеропортах України. Рішення про відкриття та закриття неба приймає Державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух).