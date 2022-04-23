Вранці в Миколаєві прогримів потужний вибух: ракета знищила кафе і пошкодила будинки
Вранці 23 квітня в Миколаєві прогримів потужний вибух. Пізніше стало відомо, що це була чергова ракетна атака на місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий сайт "Преступноти.НЕТ".
Повідомляється, що вибух стався близько 05:20 і був результатом ракетної атаки по місту. За даними обласного управління ДСНС, російська ракета потрапила в кафе і повністю його знищила. Крім того, постраждали і сусідні багатоповерхові будинки, в яких вибило вікна.
За попередньою інформацією, мирні жителі в результаті цього обстрілу не постраждали.
Фото: наслідки ракетного удару по Миколаєву (news.pn)
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що окупаційні війська Росії намагаються наблизитися до Миколаєва і просунутися на Південнобузькому напрямку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.