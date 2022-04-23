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Утром в Николаеве прогремел мощный взрыв: ракета уничтожила кафе и повредила дома

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Николаев, Суббота 23 апреля 2022 09:29
Утром в Николаеве прогремел мощный взрыв: ракета уничтожила кафе и повредила дома Фото: последствия ракетного удара по Николаеву (news.pn)
Автор: Артем Горовенко

Утром 23 апреля в Николаеве прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что это была очередная ракетная атака на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Преступноти.НЕТ".

Сообщается, что взрыв произошел около 05:20 и был результатом ракетной атаки по городу. По данным областного управления ГСЧС, российская ракета попала в кафе и полностью его уничтожила. Кроме того, пострадали и соседние многоэтажные дома, в которых выбило окна.

По предварительной информации, мирные жители в результате этого обстрела не пострадали.

Утром в Николаеве прогремел мощный взрыв: ракета уничтожила кафе и повредила дома

Фото: последствия ракетного удара по Николаеву (news.pn)

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что оккупационные войска России пытаются приблизиться к Николаеву и продвинуться на Южнобужском направлении.

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