Утром в Николаеве прогремел мощный взрыв: ракета уничтожила кафе и повредила дома

Утром 23 апреля в Николаеве прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что это была очередная ракетная атака на город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "Преступноти.НЕТ" .

Сообщается, что взрыв произошел около 05:20 и был результатом ракетной атаки по городу. По данным областного управления ГСЧС, российская ракета попала в кафе и полностью его уничтожила. Кроме того, пострадали и соседние многоэтажные дома, в которых выбило окна.

По предварительной информации, мирные жители в результате этого обстрела не пострадали.

Фото: последствия ракетного удара по Николаеву (news.pn)