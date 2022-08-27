Під ранок російські війська вдарили по околицях Миколаєва

"27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на 25 серпня обстріляла місто Миколаїв, застосувавши ракети С-300.

Додамо, що днем раніше біля Миколаєва спалахнула пожежа через обстріл з боку окупантів.

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